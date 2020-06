Głosowanie poza miejscem zameldowania. Co trzeba zrobić? Wybory 2020

Głosowanie poza miejscem zameldowania w wyborach 2020

Osoby, które chcą zagłosować w wyborach prezydenckich 2020 poza miejscem zameldowania, muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców. Załatwienie tych formalności nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Wybory 2020. Kto może głosować poza miejscem zameldowania?

Głosować poza miejscem zameldowania mogą osoby, które dopiszą się do rejestru wyborców lub do spisu wyborców w gminie, w której chcą głosować.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą złożyć osoby, które mieszkają na stałe w gminie, w której jednak nie są zameldowane. Warto wiedzieć, że można być tylko w jednym rejestrze wyborców, dlatego po wpisaniu do niego, zostaniesz wykreślony z rejestru wyborców w gminie miejsca zameldowania. Zmiana nie będzie zatem dotyczyć tylko najbliższych wyborów, ale również każdych kolejnych. Rejestr wyborców jest bowiem stałym rejestrem i na jego podstawie przygotowuje się spisy wyborców na każde wybory.

Z kolei wniosek o dopisanie do spisu wyborców składają osoby, które w dniu wyborów prezydenckich będą przebywać poza miejscem zameldowania (np. będą na delegacji, na wakacjach itd.). Trzeba pamiętać, że dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów. Spis wyborców przygotowuje się bowiem tylko na potrzeby konkretnych wyborów. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć do wtorku 23 czerwca.