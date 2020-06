Jak głosować poza miejscem zameldowania? To musisz wiedzieć

Wybory prezydenckie 2020 już za kilka dni, w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Co zrobić, gdy nie będzie nas w tym dniu w miejscu, gdzie jesteśmy zameldowani? Albo nie zdążymy wrócić do godziny 21:00 z zaplanowanego wyjazdu? Czy możemy głosować poza miejscem zameldowania? Jeśli tak, to jak mamy to zrobić?

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Ważne informacje

Głosowanie poza miejscem zameldowania jest związane z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności.

Po pierwsze możemy dopisać się do spisu wyborców, przy czym trzeba pamiętać, że zmiana spisu wyborców dotyczy wyborów prezydenckich 2020, czyli zarówno pierwszej, jak i ewentualnej drugiej tury. Jeśli więc z zmienimy spis wyborców, będziemy mogli głosować poza miejscem zameldowania, ale będziemy tam również musieli głosować, gdy dojdzie do drugiej tury wyborów. Jak podaje PKW, wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Ostatnie godziny na decyzję

Aby dopisać się do spisu wyborców i głosować poza miejscem zameldowania, jest ostatni moment. Termin składania wniosków o dopisanie się do spisu wyborców mija 23 czerwca. Później pozostanie nam jeszcze tylko możliwość zdobycia zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możemy złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, albo przez internet – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Kto może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców?

Do 23 czerwca możemy jeszcze dopisać się do spisu wyborców, by zagłosować w gminie, na terenie której będziemy przebywać podczas wyborów prezydenckich 2020. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców i tym samym możliwość głosowania poza miejscem zameldowania może złożyć każdy, kto: ma skończone 18 lat,

posiada prawa wyborcze,

chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stałe,

chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,

nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Co podać we wniosku o dopisanie do spisu wyborców?

We wniosku o dopisanie do spisu wyborców należy podać: nazwisko i imiona,

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL,

adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),

adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Uwaga! Wniosku online o dopisanie do spisu wyborców nie mogą składać żołnierze odbywający służbę wojskową lub ćwiczenia, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, funkcjonariusze pełniącym służbę w systemie skoszarowanym. Wniosku online nie mogą wysłać również osoby, które nigdzie nie są zameldowane i nigdzie nie wpisały się do rejestru wyborców na swój wniosek.

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Jest jeszcze możliwość ubiegania się o zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. „Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim” – podaje PKW.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Czas na złożenie wniosku jest do 26 czerwca 2020. Wniosek można złożyć osobiście, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie wydane w dwóch egzemplarzach. Pierwszy będzie obowiązywał 28 czerwca, drugi – w przypadku drugiej tury wyborów 2020, 12 lipca.

Zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu będziemy mogli głosować poza miejscem zameldowania, trzeba odebrać osobiście w urzędzie gminy. Można ewentualnie upoważnić do tego inną osobę.