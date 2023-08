Wybory 2023. Jak zapisać się na wybory w innym mieście? Uwaga na terminy

Wybory do Sejmu i Senatu są najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce w 2023 roku. Podczas głosowania Polacy wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Głosy będzie można oddać w lokalach wyborczych - te, zlokalizowane będą zarówno w Polsce, jak i za granicą. Osoby, które w dniu wyborów nie będą przebywać w miejscu swojego zamieszkania lub zameldowania, mogą dopisać się do rejestru lub spisu wyborców. Jak to zrobić? Kiedy ruszą zapisy?