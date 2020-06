Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Dziś ostatnia szansa na dopisanie do spisu wyborców. Jak to zrobić?

23 czerwca upływa ostateczny termin na dopisanie się do spisu wyborców. To ostatnia szansa dla osób, które chcą zagłosować poza miejscem zameldowania lub zamieszkania podczas wyborów 2020. Sprawdź, jak krok po kroku, dopisać się do spisu wyborców.

Już w najbliższą niedzielę oddamy głos w wyborach prezydenckich 2020. Prezydentem zostanie jeden z jedenastu kandydatów, których zarejestrowała PKW.

Wiesz, że 28 czerwca będziesz przebywać poza miejscem stałego zamieszkania, a mimo to chcesz wziąć udział w wyborach 2020? We wtorek 23 czerwca masz ostatnią szansę na dopisanie się do spisu wyborców.

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak dopisać się do spisu wyborców?

Jednym z łatwiejszych sposobów na zagłosowanie poza miejscem zamieszkania jest dopisanie się do spisu wyborców w miejscu, gdzie będziesz przebywał w dniu wyborów. Możesz to zrobić online lub stacjonarnie w urzędzie.

Do spisu wyborców online dopiszesz się dzięki profilowi zaufanemu lub e-dowodowi. Żeby złożyć wniosek wejdź na serwis rządowy dostępny pod tym linkiem, i kliknij "złóż wniosek". Zaloguj się do systemu, wypełnij wniosek i podpisz go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jeżeli złożyłeś wniosek poprawnie urzędnik nie będzie potwierdzał otrzymania wniosku i dopisze cię do spisu wyborców. W przypadku błędnego wypełnienia dokumentów, urzędnik skontaktuje się z tobą, np. telefonicznie, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP.

Do spisu wyborców możesz dopisać się również podczas wizyty w urzędzie. Wystarczy, że wypełnisz odpowiedni wniosek w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca, w którym chcesz wpisać się do spisu wyborców.

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania. Uzyskaj zaświadczenie o prawie do głosowania

Wpisanie się do spisu wyborców nie jest jedynym sposobem na zagłosowanie poza miejscem zameldowania. Jeżeli nie jesteś pewien, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów, możesz wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy, gdzie jesteś wpisany do spisu wyborców (najczęściej gmina, w której jesteś zameldowany).

Dzięki zaświadczeniu o prawie do głosowania możesz zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą, a także na polskim statku morskim.

Składając wniosek otrzymasz dwa zaświadczenia. Jedno będziesz mógł wykorzystać podczas pierwszej tury wyborów, drugie wykorzystasz, podczas ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich.

Pamiętaj jednak, że zaświadczenie jest wydawane jednorazowo. Jeżeli je zgubisz lub zniszczysz, nie otrzymasz duplikatu. W takiej sytuacji nie będziesz mógł zagłosować również w miejscu, gdzie jesteś ujęty w spisie wyborców.

Termin na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania mija w piątek 26 czerwca.