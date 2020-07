Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Ostatni moment, by dopisać się do spisu wyborców

We wtorek 7 lipca upływa termin, by dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będziemy przebywać w najbliższą niedzielę, w czasie głosowania w II turze wyborów prezydenckich.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się II tura wyborów prezydenckich 2020. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

We wtorek 7 lipca upływa termin dopisywania się do spisu wyborców przed II turą wyborów prezydenkich 2020. Jak możemy to zrobić?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak dopisać się do spisu wyborców?

Osoby, które wiedzą, gdzie będą przebywać w dniu wyborów, w niedzielę 12 lipca, i tam chciałyby zagłosować w wyborach prezydenckich, moga dopisać się do spisu wyborców w gminie, gdzie spędzą najbliższa niedzielę.

Termin na dopisanie się do spisu wyborców mija 7 lipca. Aby głosować poza miejscem zamieszkania, można przez internet dopisać się do spisu wyborców. We wniosku mus byc podane: imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL i adres zamieszkania.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Co zrobić, gdy już dopisaliśmy się do spisu wyborców przed I turą, a teraz będziemy przebywać gdzie indziej?

Osoby, które już dopisały się do spisu wyborców w I turze wyborów 2020, muszą głosować w miejscu, gdzie głosowały za pierwszym razem. Jeśli w najbliższą niedzielę, 12 lipca, będą jednak przebywać gdzie indziej, jedynym rozwiązaniem jest odebranie osobiśce w urzędzie gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania. Można to zrobić do 10 lipca. Mając taki dokument, można głosować w każdm miejscu w Polsce, jak i zagranicą ,a nawet na polskim statku morskim.