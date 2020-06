Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania?

W niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie 2020. Jeśli w tym dniu planujemy wyjazd wakacyjny lub wiemy, że będziemy przebywać na delegacji, możemy uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu możemy głosować poza miejscem zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania w wyborach 2020

Prawo do głosowania poza miejscem zamieszkania przysługuje każdemu wyborcy, który przed wyborami prezydenckimi 2020 dopełni potrzebnych formalności. Głosować poza miejscem zamieszkania mogą m.in. osoby, które dopisały się do spisu wyborców w gminie, w której będą przebywać w czasie trwania wyborów. Mogą także osoby, które otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Głosowanie poza miejscem zamieszkania

28 czerwca wybieramy prezydenta RP. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Jeśli w tym dniu będziesz na urlopie lub na wyjeździe służbowym, weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Aby je otrzymać, musisz złożyć wniosek w gminie, w której znajdujesz się w spisie wyborców. Możesz to zrobić najpóźniej na 2 dni przed wyborami. Na złożenie wniosku masz zatem czas do piątku 26 czerwca.

Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania możesz złożyć osobiście, poprzez osobę, którą upoważnisz, albo faksem lub mailem. Odbiera się je natomiast za pokwitowaniem osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby.

Wyborca otrzymuje zaświadczenie o prawie do głosowania w 2 egzemplarzach – na pierwszą i drugą turę wyborów. Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania trzeba chronić. Jeśli je zgubimy, zniszczymy lub zostanie nam ukradzione, niestety nie przysługuje nam kolejne. Urząd nie wyda nam ponownie zaświadczenia o prawie do głosowania, więc nie będziemy mogli oddać głosu w wyborach 2020 w żadnym lokalu wyborczym, nawet w miejscu zamieszkania. W momencie, kiedy otrzymujemy zaświadczenie o prawie do głosowania, automatycznie zostajemy bowiem skreśleni z listy wyborców w swojej gminie.