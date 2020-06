Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Wybory 2020

Wybory prezydenckie odbędą się w niedziele 28 czerwca. Jeśli nie będzie cię w tym czasie w miejscu, w którym mieszkasz na stałe, możesz zdecydować się na głosowanie poza miejscem zamieszkania. by jednak głosować poza miejscem zamieszkania, należy dopełnić potrzebnych formalności.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Każdy, kto ma pełne prawa wyborcze i ukończone 18 lat, może głosować poza miejscem zamieszkania, jeśli np. wyjeżdża na wakacje, na delegację itd. Jak wygląda głosowanie poza miejscem zamieszkania?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Ważne terminy

Po pierwsze, we wtorek 23 czerwca upływa termin na składanie wniosków, by dopisać się do spisu wyborców. Osoby, które mają profil zaufany lub e-dowód, mogą to jeszcze zrobić do północy przez internet.

Po drugie, możemy starać się o zaświadczenie o prawie do głosowania. Na złożenie wniosku mamy czas do piątku 26 czerwca. Zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwi nam głosowanie poza miejscem zamieszkania, musimy odebrać osobiście w gminie, w której jesteśmy w spisie wyborców, ewentualnie upoważnić do odbioru zaufaną osobę.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Zaświadczenie o prawie do głosowania

"Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim" - przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania (28 czerwca) oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, tzw. drugiej tury wyborów, jeśli ta oczywiście się odbędzie.

Należy też pamiętać, że wyborca, który decyduje się na głosowanie poza miejscem zamieszkania i któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest z urzędu skreślany ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Trzeba więc uważać, by nie zgubić zaświadczenia, ponieważ drugiego już nie dostaniemy, a bez zaświadczenia o prawie do głosowania nie będziemy mogli ani głosować w miejscu, gdzie mieszkamy, ani poza miejscem zamieszania.