Wybory 2023. Jak głosować za granicą? Najważniejsze informacje

Wyborcy, którzy chcą oddać swój głos na kandydatów do Sejmu i Senatu poza granicami RP, przed przystąpieniem do głosowania powinni okazać członkom Obwodowej Komisji Wyborczej ważny paszport. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się na terenie krajów Unii Europejskiej lub w państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, za dokument potwierdzający tożsamość wyborcy uznaje się także dowód.