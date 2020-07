Wybory 2020. Głosowanie za granicą. Jak głosować?

Wybory 2020. Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich wiele kontrowersji wzbudziło głosowanie korespondencyjne za granicą. Nie wszyscy Polacy otrzymali pakiety wyborcze.

Wybory 2020. Głosowanie za granicą

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w krajach, gdzie obowiązuje jedynie głosowanie korespondencyjne, nie bęzie możliwości osobistego doręczenia pakietów wyborczych do konsulatów. Muszą one dotrzeć pocztą lub przesyłką kurierską do godziny 21:00 w niedzielę 12 lipca.

Głosowanie za granicą będzie odbywać się na różne sposoby. W dużych skupiskach Polonii (Niemcy, Wielka Brytania, USA, Irlandia, Holandia, Hiszpania, Belgia, Francja) głosowanie przeprowadzone zostanie wyłącznie korespondencyjnie.

Mieszany model głosowania będą mieli do wyboru Polacy mieszkający m.in. w Czechach, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii, Chinach czy Grecji. Będą oni mogli zdecydować, czy zagłosują w obwodowej komisji wyborczej, czy też korespondencyjnie. Z kolei w Austrii, Danii czy Indiach obowiązywać będzie tylko osobiste głosowanie. Pełna lista krajów i sposobu głosowania opublikowana zostanie przez MSZ w odpowiednim rozporządzeniu.

Gdy dociera do nas pakiet wyborczy, to zawiera on 5 elementów:

Wybory 2020. Głosowanie za granicą. Co zawiera pakiet wyborczy?

kopertę zwrotną,

kopertę na głos,

kartę wyborczą,

oświadczenie o tajnym głosowaniu,

instrukcję.

By głos był ważny należy postawić X przy nazwisku jednego kandydata, włożyć kartę wyborczą do koperty na głos i zakleić ją. Następnie podpisać oświadczenie o tajnym głosowaniu i włożyć oświadczenie oraz kopertę z głosem do koperty zwrotnej. Taką zaklejoną kopertę zwrotną wysłać do komisji lub konsulatu.

