O krok od tragedii. Dwa samoloty prawie się zderzyły w Los Angeles

Na lotnisku Los Angeles International doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy dwa samoloty niemal się zderzyły podczas rutynowego startu . Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) rozpoczęła śledztwo w sprawie incydentu z udziałem lotu Delta Air Lines DL471 i czarterowego samolotu Key Lime Air, przewożącego drużynę koszykówki Gonzaga.

Do zdarzenia doszło, gdy samolot Delta rozpoczął procedurę startu, a czarterowy samolot Key Lime Air zaczynał ruszać z pasu startowego. Kontroler ruchu lotniczego wydał pilne polecenie zatrzymania, co zapobiegło potencjalnej katastrofie przy prędkościach startowych od 150 do 180 mil na godzinę.