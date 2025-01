Ośmiolatek ranny po wybuchu petardy. Eksplodowała mu w dłoniach

Chłopiec bawił się na terenie jednego z osiedli w towarzystwie 11-letniego brata i 12-letniego kolegi. Podczas zabawy znaleźli pozostałości po sylwestrze - nieodpalone zimne ognie i petardę . Jak informuje policja, ośmiolatek postanowił podpalić zimny ogień, co spowodowało zapalenie petardy trzymanej w dłoni. Doszło do wybuchu.

- Na skutek wybuchu petardy, u dziecka doszło do amputacji opuszka palca wskazującego . Wiedząc, jakie znaczenie ma czas przy replantacji, funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli fragment palca, który również przekazali zespołowi ratownictwa medycznego - poinformował sierż. szt. Karol Płóciniczak z KPP w Grodzisku Wielkopolskim. Chłopiec został przewieziony do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kilka dni wcześniej doszło do innych wypadków związanych z używaniem petard przez młodzież. W sylwestra dwóch nastolatków w wieku 16 i 17 lat zostało rannych po eksplozji petardy w dłoniach. Młodszy z chłopców doznał licznych obrażeń rąk oraz twarzy i został przetransportowany do szpitala specjalistycznego w Szczecinie, natomiast 17-latek trafił do placówki w Koszalinie. Policja ustaliła, że materiały pirotechniczne zakupiła matka jednego z chłopców.