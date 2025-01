Lawina krytyki ze strony Kurskiego. Temat: Sylwester w TVP

Jacek Kurski, były prezes TVP, po kilkunastodniowej przerwie powrócił na platformę X, by podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sylwestrowego koncertu w TVP. W serii wpisów, które pojawiły się na jego profilu, Kurski nie szczędził krytyki obecnym władzom telewizji publicznej.

Kurski zwrócił uwagę na spadek oglądalności sylwestrowego koncertu TVP, porównując go do wyników z czasów jego prezesury. "Wszystkie trzy koncerty sylwestrowe 2024, tj. Polsatu (3 mln), TVP2 (1,9 mln) i Republiki (1,3 mln) zgromadziły łącznie podobną widownię do ostatniego Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem za mojej prezesury" - napisał Kurski.