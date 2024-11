"Gorszące" unieważnienie ślubu. Dominikanin o kulisach kościelnej ceremonii Kurskiego

Z ustaleń "GW" wynika, że za tym "załatwieniem" unieważnienia stoi nie tylko abp Sławoj Leszek Głódź, ale również abp Marek Jędraszewski. - To nie są chlubne postacie Kościoła. Jak w soczewce ich zachowanie pokazuje, co dzieje się, gdy instytucja bierze górę nad tym, co w religii najważniejsze .

Zgroza mnie przejmuje, gdy czytam, że w Kościele da się wszystko załatwić, trzeba znać tylko odpowiednich biskupów - mówi dominikanin. - Protestujemy po cichu, a przez to tracimy siłę i w ten sposób stajemy się pośrednio współwinni temu zgorszeniu , o którym mówimy. To bardzo szkodzi Kościołowi - ocenia ojciec Gużyński.

W sprawie poniedziałkowej publikacji "GW" zareagował Jacek Kurski. Na platformie X napisał do jednego z autorów artykułu. "To naprawdę dno rynsztoka" - napisał. "To już nie są dziennikarze, to bandyci" - skomentował. Zapowiedział wytoczenie procesu.