Musk chce ingerować w niemieckie wybory? Spotkanie z liderką AfD

Kanclerz Olaf Scholz w noworocznym orędziu zaapelował do obywateli, by nie ulegali wpływom zewnętrznym podczas wyborów, podkreślając, że to obywatele, a nie właściciele mediów społecznościowych, decydują o przyszłości kraju. Przedterminowe wybory do Bundestagu zaplanowano na 23 lutego.