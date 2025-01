Według "Straubinger Tagblatt": "Musk to nieokrzesany cham. Niemieccy politycy nie powinni dać mu się ciągnąć za nos. Im bardziej będą oburzeni jego wypowiedziami, tym bardziej on poczuje się prowokowany. (...) Nie on jest problemem. Jeśli obywatele głosują na AfD, to z pewnością nie dlatego, że bogaty, nieokrzesany gbur z Ameryki ich do tego nawołuje, lecz dlatego, że nie zgadzają się z tym, co zrobiła wielka koalicja, a później rząd 'sygnalizacji świetlnej' (popularna nazwa rządu koalicyjnego Olafa Scholza - red.) . Co trzeci ankietowany narzeka na obniżający się standard życia".