Eksplozja Tesli przed hotelem Trumpa. Musk podał przyczynę

Samochód Tesla Cybertruck stał tuż przed wejściem do hotelu współnależącego do firmy Donalda Trumpa. Na nagraniach z wydarzenia widać, jak samochód wybucha i zajmuje się ogniem, po czym następuje seria kolejnych eksplozji przypominających fajerwerki.

Do wybuchu doszło ok. 8.40 rano czasu lokalnego. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia, by ugasić pożar samochodu, odkryli ciało osoby w środku. Jej tożsamości dotąd nie ustalono. Dodatkowo pomniejsze obrażenia odniosło siedem osób wokół samochodu, z czego dwie przewieziono do szpitala w Las Vegas.