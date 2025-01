Urzędnicy chcą zasypać schron na 800 osób

To modernistyczny kompleks kamienic, pomiędzy którymi znajduje się duże przestronne podwórze pokryte w dużej części betonem. Do rejestru zabytków obiekt trafił nie tylko ze względu na swoje walory architektoniczne, ale też bogatą wojenną historią, o której przypominają ślady po kulach oraz tablica poświęcona mieszkającym tam niegdyś siostrom Goldmann.

Tymczasem wspólnota mieszkaniowa Filtrowej 62 niepokoi się planami ochockiego ZGN, który chce przebudować podwórko pomiędzy kamienicami. Teren ten rzeczywiście jest zaniedbany i zniszczony, a do tego brakuje tam zieleni.

"Zasypywanie dobrego i mogącego funkcjonować na wypadek zagrożenia w czasach niepewnych MDS, jest kompletnie nieuprawnione, bezzasadne i niezgodne z interesem mieszkańców. Ponadto pani dyrektor ZGN Ochota Agata Kapłon, podpisując się pod projektem, postawiła nas mieszkańców pod ścianą, ponieważ pod podwórkiem jest cała infrastruktura krytyczna — węzły, wodociąg, rury centralnego ogrzewania. Co z tym wszystkim urzędnicy chcą zrobić? Też zasypać, a nas wyrzucić z naszych mieszkań, jako wkładkę mięsną do budynku?" – piszą mieszkańcy Filtrowej 62 w petycji, która trafiła do rady miasta.