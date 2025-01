Wszyscy założyli, że jest pijany. Umarł na ławce w Warszawie

W środę rano czytelnicy zaalarmowali portal Miejski Reporter o niepokojącym wpisie na jednej z grup na portalu społecznościowym. "(...) Na przystanku przy tramwajowym Dworzec Centralny znaleziono ciało 23-letniego chłopaka. Wszyscy mówili, że pijany. Chłopak leżał na ławce od ok. 2 w nocy. Ok. 7 wezwano policję, że pijak śpi na ławce".

Z informacji, które udało się zweryfikować portalowi, wynika, że informacja o nieprzytomnym mężczyźnie wpłynęła do służb dokładnie o godzinie 4.53. Precyzując miejsce zdarzenia, był to przystanek w ciągu Alei Jana Pawła II w kierunku Mokotowa.

To, co widać na zdjęciach, to zabezpieczanie miejsca zdarzenia przez policjantów i oczekiwanie na przyjazd technika i prokuratora. Dalsze ustalenia, łącznie z czasem, jaki upłynął od momentu, kiedy mężczyzna usiadł lub położył się na przystanku, i przyczyny śmierci będą wyjaśniane pod okiem prokuratury i określone po dokonaniu sekcji zwłok mężczyzny.