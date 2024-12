Media o polsko-niemieckich relacjach. "Pozostają napięte"

Brytyjski dziennik "The Guardian"zauważył, że rząd Tuska zakończył długotrwały spór z Unią Europejską dotyczący praworządności, co umożliwiło odblokowanie miliardów euro z funduszy unijnych. Polska prezydencja w Radzie UE jest szczególnie oczekiwana po półrocznym przewodnictwie Węgier Viktora Orbana.

Mimo tych osiągnięć, odbudowa demokracji w Polsce nie jest pełna, co do pewnego stopnia blokuje prezydent Andrzej Duda - zwraca uwagę gazeta. "The Guardian" wskazuje, że odsunięcie PiS od władzy teoretycznie powinno poprawić relacje między Berlinem a Warszawą. Dotychczas były one obciążone kwestiami naruszeń praworządności w Polsce oraz żądaniami reparacji za szkody z czasów II wojny światowej.