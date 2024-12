"Hańba!". Okrzyki podczas konferencji szefa PKW

- Mam nadzieję, że nasza uchwała trafi do Ministerstwa Finansów najpóźniej jutro. Od uchwały nie należy żaden środek odwoławczy - podsumował.

- Konsekwentnie byłem przeciw, chciałem znieść dzisiaj z porządku obrad ten punkt . 16 przegłosowaliśmy stanowisko ws. odroczenia do czasu uregulowania sytuacji - mówił natomiast Ryszard Kalisz, który głosował przeciwko przyjęciu ustawy.

- Koledzy, którzy się wstrzymali, złożyli nowy tekst uchwały z punktem drugim, który jasno stanowi, że PKW nie uznaje Izby Kontroli za Izbę Sądu Najwyższego. Ja uważałem, że to i tak będzie wzbudzało dużo wątpliwości i konsekwentnie byłem przeciw - dodał Kalisz.

- Koledzy, którzy zaproponowali wersję z punktem drugim stwierdzili, że to wcale nie oznacza, że pieniądze do PiS mają popłynąć. Trudno mi powiedzieć, jak ten wniosek do Ministerstwa Finansów będzie wyglądać. Sam jestem ciekawy, jaką będzie miało treść pismo - podsumował członek PKW.