Nieobecności w szkole. Ministerstwo planuje zmiany

- Jeśli ktoś wyjedzie na tydzień, czy nawet dwa z rodzicami, to zwykle to jest nieobecność, którą rodzic usprawiedliwia. Natomiast my w zapisach mamy taką zasadę, że trzeba mieć tylko do 50 proc. obecności. Z niepokojem na to patrzymy, bo wydaje się, że limit połowy chodzenia do szkoły, jeśli w tym wchodzą godziny usprawiedliwione nieobecności. To jest delikatna przesada - tłumaczyła wiceszefowa resortu.