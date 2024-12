Edukacja zdrowotna. Nowacka: podstawa programowa będzie trochę inna

Edukacja zdrowotna, będąca wspólnym projektem ministerstw edukacji narodowej, zdrowia oraz sportu i turystyki, ma zastąpić dotychczasowy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Nowy przedmiot ma być obowiązkowy od roku szkolnego 2025/2026. Projekt nowelizacji rozporządzeń dotyczących edukacji zdrowotnej został skierowany do opiniowania 31 października, a uwagi można było zgłaszać do 21 listopada.