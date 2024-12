PO planuje podwyżki składek. "Kasa świeci pustkami"

- Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale kasa świeci pustkami. Nie śpimy na pieniądzach . Mamy mnóstwo kredytów. Np. wciąż nie spłaciliśmy pożyczki, którą wzięliśmy na kampanię Rafała Trzaskowskiego w 2020 r. - mówi jeden z polityków PO w rozmowie z Onetem.

Dotychczasowa składka wynosiła 5 zł miesięcznie dla wszystkich członków, niezależnie od pełnionej funkcji. Od stycznia 2025 r. uczniowie, studenci do 26. roku życia, emeryci i renciści nadal będą płacić 5 zł, ale dla pozostałych składka wzrośnie do 10 zł.

Dla osób pełniących funkcje w strukturach partii i państwa składki będą wyższe. Partia najgłębiej sięgnie do kieszeni europosłów. Dla nich stawka będzie wynosić 2,5 tys. zł. - Wiadomo, że nie będą zadowoleni, ale jakoś przeżyją. To i tak mniej niż muszą płacić eurodeputowani z PiS. Oni co miesiąc przelewają po 5 tys. zł - komentuje rozmówca portalu.