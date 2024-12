Mocne słowa Kaczyńskiego. Komentuje decyzję ws. PiS

Kaczyński wyjaśnił, że Prawo i Sprawiedliwość powinno dostawać w całości przysługujące partii finansowanie. - Mamy decyzję prawomocną i to decyzję pozytywną dla nas. To jest decyzja Sądu Najwyższego, który nie ma żadnego odwołania i która to decyzja powinna być zatwierdzona. Ale to nie jest to zatwierdzenie fakultatywne, tylko obligatoryjne. PKW nie wykonała tego obowiązku prawnego, czyli popełnia przestępstwo - stwierdził prezes PiS.