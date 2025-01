Ukraińcy dostali pismo ws. mobilizacji. Polski urząd ostrzega

Urząd do Spraw Cudzoziemców alarmuje o pojawieniu się fałszywych pism, które są wysyłane do obywateli Ukrainy. W listach tych znajdują się wezwania do odbycia służby wojskowej, co wywołało niepokój wśród adresatów. Urząd stanowczo oświadcza, że nie jest autorem tych dokumentów.