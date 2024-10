Dramat mobilizacji w Ukrainie. Koniec entuzjazmu, korupcja i pliki dolarów

- Sądzę, że politycy w Kijowie przestali już panować nad administracją w regionach, która okazała się fatalnie skorumpowana. Działania naprawcze są już spóźnione, to oznacza ogromne problemy. Widać, że brakuje entuzjazmu, co do wyniku wojny, morale upada. Chociaż tylko wąską grupę osób stać na to aby zapłacić kilka tysięcy dolarów łapówki, to są oni wręcz rujnującym przykładem dla pozostałych osób - mówi dalej gen. Skrzypczak.