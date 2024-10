Władysław Kosiniak-Kamysz stawia warunek Ukrainie. Padły mocne słowa

- Wejście do Unii Europejskiej to jest działanie na rzecz rozwoju, podnoszenia swojego poziomu funkcjonowania jako państwa. Żeby to spełnić, to trzeba spełnić określone warunki nie tylko ekonomiczne, ale też podejścia do prawdy, historii - wyjaśniał. - Historia nie jest dla historyków, jak mówił pan minister Koleba, to jest najgorsze sformułowanie, jakiego można używać - podsumował.