Klapa ukraińskiego legionu w Polsce. Nie ma chętnych

Klapa ukraińskiego legionu. Nie ma chętnych

- My się do tego przygotowaliśmy. To było w ramach umowy podpisanej między Polską i Ukrainą - przypomina Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zapewnił jednocześnie, że "jesteśmy gotowi do szkolenia ukraińskich żołnierzy". Szef MON przypomniał, że Polska wyszkoliła już ok. 20 tys. ukraińskich żołnierzy, którzy trafili na front w Ukrainie. Na tym kończą się jednak polskie zobowiązania, a zaczynają ukraińskie.