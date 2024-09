Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie. "Krótka ławka obozu Zełenskiego"

Analityk OSW dodaje, że w 2019 roku w Ukrainie doszło do sytuacji, w której prezydent oraz większość parlamentarna pochodziły z tego samego środowiska politycznego. - Siłą rzeczy to był rząd autorski, a liderem kraju wówczas był prezydent Zełenski i bardzo dużo od niego zależało. Znacznie więcej, niż by to wynikało z zapisów konstytucyjnych - wskazuje.