Alarmująca ocena generała. Zauważył brak przygotowania

Walka z wojną hybrydową

Skrzypczak nie miał wątpliwości co do zmieniającej się natury konfliktów zbrojnych w Europie. - Polska teraz staje się powoli obiektem ataków dywersyjnych i sabotażowych - zauważył. W ocenie gen. Skrzypczaka, Władimir Putin prawdopodobnie nie zdecyduje się na wojnę wielkoskalową, ale Rosja będzie prowadziła działania "dywersyjne i sabotażowe, które mogą służyć do zniszczenia obiektów infrastruktury krytycznej".