Emocje wokół przepisów o ochronie ludności. "To po co tę obronę cywilną budujemy?"

- Na posiedzeniu Sztabu Kryzysowego to premier był jego szefem. To jemu meldowali szefowie służb, ministrowie i inni urzędnicy. W projekcie ustawy jako wykonującego nadzór nad Obroną Cywilną i ochroną ludności wskazano szefa MSWiA. Nie wierzę, żeby to się zmieniło po wprowadzeniu nowej ustawy. A co w przypadku konfliktu kompetencyjnego w Sztabie? Kto nakaże równorzędnemu wobec szefa MSWiA ministrowi wykonanie jakiegoś zadania, w sytuacji braku zgody? – pyta retorycznie Fiedorek.