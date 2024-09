Kierwiński wraca do rządu. Jest ruch Dudy

Premier odniósł się jeszcze do rezygnacji Kierwińskiego z mandatu do PE. - Były różne spekulacje. Chce powiedzieć, że to on do mnie zadzwonił. Niektórzy mówili, że "on chyba zwariował". Bruksela, mandat, marzenie wiele polityków. Od początku minister Kierwiński wiedział jednak, że nie wraca z Brukseli do Warszawy, tylko do wszystkich tych miejsc, które będą wymagały publicznej, państwowej pomocy. Za to dziękuję panie ministrze - podkreślił Tusk.