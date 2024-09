Fala już w województwie zachodniopomorskim

Po godzinie 10 poziom wody w Odrze w Gozdowicach osiągnął 488 centymetrów. Do stanu alarmowego brakowało jedynie 12 cm. W miejscowości Bielinko doszło natomiast do przekroczenie poziomu ostrzegawczego - woda podniosła się do 485 cm, gdy poziom alarmowy w tym miejscu wynosi 550 cm.