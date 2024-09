Jak pójdzie fala powodziowa? Pokazujemy schemat

Podczas obrad sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała w czwartek po godz. 7, że we Wrocławiu brakuje 26 cm, by uruchomić kanał Odra-Widawa. Dodała, że Wody Polskie są w kontakcie z miejskim biurem kryzysowym. - Jeśli woda się podniesie, to go uruchomimy - podkreśliła. Wskazała, że przed Wrocławiem pracują dwa poldery.