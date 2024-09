WOT zastąpił obronę cywilną? Jest odpowiedź eksperta

Jak ocenia pan zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w akcji ratunkowej i akcji pomocy powodzianom? - z takim pytaniem Patrycjusz Wyżga, prowadzący program "Newsroom" w WP, zwrócił się do Pawła "Navala" Mateńczuka, weterana jednostki wojskowej GROM. - Patrzę na tych wszystkich "terytorialsów" jak na żołnierzy. To sprawna machina, która trenuje ze sobą, która się zna, która jest zmotywowana. Radzą sobie - ocenił gość programu "Newsroom". - Czy zastąpili obronę cywilną w Polsce, czy też powinniśmy ją odbudować? - dopytywał prowadzący program. - Nie wiem, czy dobrze politycznie odpowiem, bo patrząc jak wygląda w Polsce pospolite ruszenie, jak potrafimy się jednoczyć, to uważam, że chyba nie jest nam potrzebna... Oczywiście, żartuję. Obrona cywilna jest nam bardzo potrzebna. Ja poszedłbym w kierunku tego, co obowiązuje w Szwecji, czyli ustanowiłbym ministerstwo obrony cywilnej. Nasz system może nie zawiódł, ale powinien być momentalnie wsparty ekspertami, którzy mają we krwi zarządzanie kryzysowe. Sołtys, burmistrz czy wójt, oni ogarniają na co dzień coś zupełnie innego. Nie da się ich przeszkolić jeszcze w kwestii zarządzania kryzysowego. Musi być osoba, która tym się zajmuje - ocenił Mateńczuk. - Gdyby utworzyć system obrony cywilnej, która szkoli, która pomaga, która łapie doświadczenie, to byłby majstersztyk i uważam, że w tę stronę powinniśmy pójść - dodał Paweł "Naval" Mateńczuk.