Godziny otwarcia lokali wyborczych. W jakich godzinach można głosować w wyborach prezydenckich?

W jakich godzinach będą czynne lokale wyborcze? Zobacz godziny otwarcia lokali wyborczych

Głosowanie w wyborach prezydenckich 2020 trwa całą niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7:00 rano i będą czynne do godziny 21:00. W tym czasie wyborcy będą mogli oddać głos na wybranego przez siebie kandydata.

Państwowa Komisja Wyborcza radzi, by nie czekać z głosowaniem na ostatnią chwilę. Jeśli ktoś ma możliwość, najlepiej byłoby, jeśli zagłosowałby rano, w południe lub po południu. Lepiej nie czekać do wieczora. Oddać głos będą mogły tylko te osoby, które wejdą do lokalu wyborczego przed godziną 21:00. Ci, którzy przyjdą później, nie będą mogli już głosować.