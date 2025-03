Trump odbiera uczelni miliony. Za "bezczynność w obliczu nękania"

Równocześnie Departament Stanu USA prowadzi działania mające na celu anulowanie wiz studenckich osobom wyrażającym sympatię dla Hamasu. W tym celu wykorzystuje narzędzia AI do przeglądania treści zamieszczanych przez studentów w internecie. Jest to część rozporządzenia prezydenta Trumpa z stycznia dotyczącego walki z antysemityzmem. "Ostrzegamy was: w 2025 roku znajdziemy was i deportujemy" – napisano w komunikacie Białego Domu.