Amerykańscy żołnierze oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Chin

- Zarzuty sugerują większy spisek, który obejmuje żołnierzy na Joint Base Lewis-McChord i rzuca nowe światło na sposób, w jaki rozległa sieć wywiadowcza Chin godzi w amerykańskie służby wojskowe – twierdzi waszyngtoński dziennik. Zhao miał otrzymać co najmniej 15 tys. dolarów od lipca do grudnia 2024 r., prowadząc rozmowy z nieujawnionym kontaktem z Chin. Rzekomo wysłał on około 20 dysków twardych z informacjami rządowymi do kupca w Chinach.