Doradzał Trumpowi. Teraz go krytykuje. "Ustępuje Kremlowi raz za razem"

Bolton udzielił w piątek wywiadu stacji CNN, którego fragment opublikował na platformie X. "Podejście Trumpa do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest dokładnym przeciwieństwem filozofii Reagana 'pokój przez siłę'. Prezydent ustępuje Kremlowi raz za razem. To nie jest siła, to jest słabość" - skomentował Bolton.