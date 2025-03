Rosjanie okrążają Ukraińców pod Kurskiem

W piątek ukraiński blog Deep State opublikował mapę, na której trzy czwarte ukraińskich wojsk w Rosji jest niemal okrążone. Obecnie główna część ukraińskich żołnierzy w Rosji jest połączona jedynie wąskim korytarzem lądowym, który znajduje się pod ostrzałem – ma on około 1 km długości i mniej niż 500 metrów szerokości.

Prorosyjski bloger wojskowy Jurij Podoliaka stwierdził, że rosyjskie wojska przełamały linię obrony na południe od Sudży – posunęły się w głąb na 4 km i dotarły do szlaków zaopatrzenia ukraińskiej grupy.

"Kurski występ zamieni się w kocioł"

Ukraińskie wojsko potwierdza trudne położenie. Ukraiński żołnierz Artem Kariakin napisał na Facebooku, że Rosja przerzuciła kilka swoich najlepszych załóg dronów na tzw. Kurski Łuk, co dodatkowo pogorszyło sytuację logistyczną.

"Zostało bardzo niewiele czasu, zanim ukraińskie wojska zostaną okrążone lub zmuszone do odwrotu" – dodał. Według niego, jeśli Ukraińcy nie zdołają szybko poprawić sytuacji, "kurski występ zamieni się w kocioł". Jeśli do tego dojdzie, kontrolowany przez Ukrainę obszar Rosji może zmniejszyć się dziesięciokrotnie – do mniej niż 100 km kw.