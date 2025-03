"Historyczne zdjęcie". Ukraińcy użyli ich po raz pierwszy

W piątek po raz pierwszy w odpieraniu rosyjskiego zmasowanego ataku powietrznego brały udział francuskie myśliwce Mirage 2000, które przybyły do Ukrainy miesiąc temu. W operację zaangażowano także samoloty wielozadaniowe F-16.

Potwierdził to również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca państwa ukraińskiego zaznaczył, że po zmasowanym ataku "wszędzie, gdzie to jest niezbędne, trwają prace naprawcze i odbudowa zniszczonych obiektów". Dodał, że amerykańskie F-16 i myśliwce Mirage 2000, dostarczone przez Francję, były w nocy z czwartku na piątek używane do ochrony ukraińskiego nieba. "W szczególności Mirage skutecznie zwalczały rosyjskie pociski manewrujące" - oświadczył.