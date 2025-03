Zmiany w rozkładach Kolei Mazowieckich i SKM. Podano szczegóły

W związku z wymianą rozjazdów na stacji Strzelce Kujawskie, przez dwa weekendy następujące po sobie, w terminach 16 maja (od godziny 20.00) do 19 maja (do godziny 04.00) oraz 23 maja (od godziny 20.00) do 26 maja (do godziny 04.00) za pociągi na odcinku Płock – Kutno zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.