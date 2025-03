Przewidziała wynik wyborów w USA. PolyMarket trafi faworyta w Polsce?

Sławomir Mentzen, początkowo z niskim poparciem, zaskoczył wzrostem do 15 proc. pod koniec lutego 2025 r., choć na początku marca jego notowania spadły do 13 proc.

PolyMarket, mimo sukcesów, nie jest nieomylny. Błędnie przewidział wyniki w Wisconsin i Michigan, które ostatecznie przypadły Trumpowi. Mimo to, jego metodologia różni się od tradycyjnych sondaży, co czyni go interesującym narzędziem do analizy wyborczej.