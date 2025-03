Tusk przemawiał w Sejmie. Kluczowe punkty wystąpienia

- Polska wykorzysta każdą dostępną możliwość, aby zwiększyć swoją obronność - powiedział Tusk, dodając: - Nie będziemy się oglądać na nikogo, nie będziemy się obawiać niczyjej krytyki. Wszystko to, co będzie sprzyjało zwiększeniu obronności Polski zostanie przez nas zrealizowane i wykorzystane.

- Będziemy starali się do końca tego roku mieć już model gotowy, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny - mówił i dodał, że "trzeba będzie znaleźć pieniądze, ale docelowo to musi stać się obyczajem, oczywistą tradycją". - Każdy zdrowy mężczyzna w Polsce powinien chcieć się przeszkolić, żeby móc bronić ojczyzny na wypadek potrzeby - stwierdził Tusk.

- Będziemy współpracowali także z Ukraińcami, którzy są gotowi do intensywnej współpracy. Na przykład jeśli chodzi o drony. Tak żeby przyszła armia polska - i to nie za lata, ale za miesiące - była wyposażona w coś, co jest nowoczesne, elastyczne, coś, co będziemy mogli przekształcać w zależności od potrzeby na polu walki - wskazywał Donald Tusk.