"Słowak znacząco milczał". Tusk ujawnia kulisy w Sejmie

W piątek premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informację ws. sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa kraju. Mówiąc o tym, że "Polska jest zdeterminowana" , przekazał, że "gdyby Europa i Europejczycy tak podeszli do wojny na wschodzie, jak podszedł naród polski, to prawdopodobnie bylibyśmy dzisiaj w dużo, dużo lepszej sytuacji".

- Dziś zadaniem Polski jest uniknąć, by była jakimkolwiek przedmurzem czegoś. Mury mają być na zewnątrz nas, my mamy być w środku, mamy być bastionem, basztą tej europejskiej fortyfikacji, którą z trudem - ale zaczęliśmy budować - kontynuował szef rządu.

Premier przekazywał też, że "szukamy także niestandardowych formatów, tak aby zwiększyć efektywność naszych działań na rzecz bezpieczeństwa Polski". - W przyszłym tygodniu będę w Turcji, będę rozmawiał o większym zaangażowaniu tego kraju - mówił, dodając, że wszystko wskazuje na to, że Turcja jest gotowa do pracy na rzecz ustabilizowania sytuacji w regionie.

Stany Zjednoczone we wtorek wstrzymały wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. Stało się to kilka dni po wizycie w Białym Domu prezydenta Ukrainy, podczas której doszło do publicznej sprzeczki między nim a prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vancem.