Kaczyński komentuje wystąpienie Tuska. "Niech jeszcze zacznie robić"

Kaczyński odniósł się również do kwestii wyborów prezydenckich, wskazując, że "jest jeden kandydat, który może sprostać tym wymogom i jest to Karol Nawrocki" .

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, Kaczyński skomentował także propozycję premiera dotyczącą obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn. - To jest dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni. Że zamiast pedagogiki tchórzostwa, będziemy mieli powrót do etosu rycerskiego i do tego, że mężczyźni mają być także żołnierzami, czyli być w stanie się narazić także na śmierć - powiedział Kaczyński.

Kaczyński przypomniał również, że od momentu powstania Platformy Obywatelskiej, jej działania różniły się od deklaracji. - Na początku Platformy Obywatelskiej ona była niesłychanie, wręcz radykalnie antykomunistyczna. Kiedy doszła do władzy, to przywracała postkomunizm - ocenił prezes PiS.

Kaczyński odniósł się także do propozycji prezydenta ws. zmiany konstytucji. Wyraził swoje poparcie dla prezydenckiej inicjatywy dotyczącej zwiększenia wydatków na obronność do co najmniej 4 proc. PKB. - To jest pomysł dobry - stwierdził Kaczyński, dodając jednak, że osobiście preferowałby, aby ten próg wynosił 5 proc. PKB.