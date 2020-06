Wybory 2020. Głosowanie za granicą. Jak wziąć udział w wyborach?

Ponad 387 tysięcy Polaków zagłosuje w wyborach prezydenckich za granicą. Pięć lat temu ta liczba była o 200 tysięcy niższa. Nigdy wcześniej aż tylu rodaków na co dzień żyjących za granicą nie deklarowało chęci uczestnictwa w wyborach, to absolutny rekord .

Wybory 2020. Większość zagranicznych wyborców zagłosuje korespondencyjnie

Pakiety zaczęto wysyłać 16 czerwca, a dotrzeć do wyborców musiały najpóźniej 22 czerwca. Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, tylko do samego Londynu dostarczono aż 77 tysięcy pakietów.

Wybory 2020. Niektórzy nie zagłosują mimo chęci

Niestety nie wszyscy Polacy przebywający za granicą będą mogli skorzystać ze swojego prawa do głosu. W krajach takich jak Chile, Wenezuela, Peru czy Kuwejt jest to po prostu niemożliwe.

W większości miejsc jedyną opcją jest głosowanie korespondencyjne, stąd wielu Polaków zgłaszało obawy, czy ich pakiety dotrą na czas do wyznaczonych konsulatów. Taka sytuacja była np. na Malcie. Mieszkający tam wyborcy musieli przesłać swoje karty do głosowania do konsulatu we Włoszech. Państwa, w których wybory mają wyłącznie charakter korespondencyjny, to m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy czy Hiszpania.