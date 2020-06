Wybory 2020. Głosowanie za granicą. W jaki sposób?

Wybory 2020. W ilu obwodach głosowanie korespondencyjne?

169 obwodów do głosowania za granicą to prawie dwa razy mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. W 79 z ze 169 obwodów będzie można głosować jedynie korespondencyjnie (między innymi w Niemczech, USA, Belgii, Włoszech, Francji, Hiszpanii Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jest to związane z pandemią koronawirusa. Państwowa Komisja Wyborcza nie ma uwag do rozporządzenia.