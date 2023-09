Wybory 2023. Jak sprawdzić rejestr wyborców? Bez tego nie zagłosujesz 15 października

W Centralnym Rejestrze Wyborców gromadzone są podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały i adres stałego zamieszkania), jak i informacje o prawie wyborczym. Ponadto w rejestrze wskazane są informacje dotyczące okręgu wyborczego właściwego w wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, obwodzie właściwym ze względu na adres (np. w przypadku zmiany miejsca głosowania), a także informację o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.