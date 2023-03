mObywatel z ogromną zmianą. Minister podał termin

mObywatel 2.0. "Musimy podążać za trendami"

Nowa odsłona rządowej aplikacji mObywatel, ma również uzyskać nową szatę graficzną. "Ona ma wyglądać tak, jak wyglądają aplikacje bankowe, jak inne aplikacje, które możemy znaleźć na naszych telefonach, dlatego, że jeśli popatrzymy sobie na to, jak dzisiaj wygląda mObywatel, to widzimy, że to już nie jest współczesny styl" - podkreślił Cieszyński, wskazując na potrzebę dopasowania aplikacji do jakości rynku prywatnego.